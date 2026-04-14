Компактні та економні: названо кросовери з найнижчою витратою пального

З урахуванням високих цін на бензин і дизель, економічність авто стає одним із ключових факторів під час вибору. Водночас на ринку є чимало моделей, які дозволяють суттєво зменшити витрати на пальне.

Експерти WhatCar? склали рейтинг із 10 компактних кросоверів із найменшою витратою пального в реальних умовах експлуатації. Для цього вони провели власні дорожні випробування.

Найекономніші компактні кросовери:

Toyota Yaris Cross 1.5 (бензин) — 4,7 л/100 км

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid — 4,8 л/100 км

Volkswagen Taigo 1.0 (бензин) — 5,6 л/100 км

Suzuki Vitara 1.6 (бензин) — 6 л/100 км

Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi — 6 л/100 км

Peugeot 2008 1.2 Puretech 130 — 6 л/100 км

Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi — 6 л/100 км

SEAT Arona 1.0 TSI — 6,1 л/100 км

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI — 6,1 л/100 км

Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 — 6,1 л/100 км

Лідером рейтингу став Toyota Yaris Cross із 1,5-літровим бензиновим двигуном — у реальних умовах він споживає менше ніж 5 літрів на 100 км.

Окрім економічності, експерти відзначили комфортну підвіску та зручне керування цієї моделі. Водночас серед недоліків назвали обмежений простір на задніх сидіннях і слабку шумоізоляцію.

