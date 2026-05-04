У якої категорії військовозобовʼязаних буде автоматично продовжено відстрочку у Резерв+

Міністерство оборони роз’яснило найпоширеніші питання щодо відстрочок від мобілізації: коли вони продовжуються автоматично, у яких випадках потрібно повторно подавати документи та як діяти, якщо система не змогла підтвердити підстави.

У відомстві зазначають, що більшість чинних відстрочок подовжуються без участі громадян — без повторних заяв і звернень до ЦНАП. Статус можна перевірити в застосунку Резерв+. Про це повідомляє Міноборони.

Коли відстрочка продовжується автоматично

Автоматичне продовження відбувається у двох випадках:

якщо підстави для відстрочки залишаються чинними;

якщо їх можна підтвердити через державні реєстри.

До категорій, для яких передбачене автоматичне продовження, належать зокрема:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I–II групи;

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

студенти, аспіранти та працівники закладів освіти;

вчителі шкіл;

опікуни та особи, які доглядають за недієздатними або тяжкохворими родичами;

військовослужбовці, звільнені з полону;

родичі загиблих або зниклих безвісти військових;

інші визначені законом категорії, пов’язані з сімейними або соціальними обставинами.

У Міноборони уточнюють, що автоматичне продовження діє як для відстрочок, оформлених через Резерв+, так і через ЦНАП.

Коли потрібно звертатися повторно

Повторно подавати документи необхідно, якщо:

ваша підстава не входить до переліку категорій із автоматичним продовженням;

підстава формально існує, але її не вдалося підтвердити через державні реєстри.

У таких випадках громадянам потрібно особисто звернутися до ЦНАП і повторно подати документи для продовження відстрочки.

Хто може оформити відстрочку онлайн

Через застосунок Резерв+ наразі доступне оформлення низки відстрочок онлайн — без відвідування установ. Серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

багатодітні батьки;

студенти та аспіранти;

працівники освіти;

інші визначені категорії, пов’язані із сімейними обставинами.

Читайте також: Як перевірити наявність штрафа від ТЦК: пояснення юриста

Хто оформлює відстрочку лише через ЦНАП

Є категорії, для яких онлайн-оформлення недоступне, і звернення можливе лише через ЦНАП. Серед них:

опікуни, піклувальники та прийомні батьки дітей з інвалідністю;

усиновлювачі та законні представники дітей-сиріт;

окремі військовозобов’язані, передбачені законом;

люди, які втратили близьких унаслідок бойових дій або зникнення безвісти;

звільнені з полону або позбавлені волі через війну;

ті, хто здійснює догляд за тяжкохворими або недієздатними родичами;

вчителі шкіл та окремі інші категорії.

У міністерстві підкреслюють, що система поступово цифровізується, однак частина випадків досі потребує особистого подання документів через адміністративні центри.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки триватиме та як оформити відстрочку по інвалідності.

Хочете отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні — підписуйтесь на наш Telegram-канал!