Компактные и экономичные: названы кроссоверы с самым низким расходом топлива

С учетом высоких цен на бензин и дизель экономичность авто становится одним из ключевых факторов при выборе. В то же время на рынке есть немало моделей, позволяющих существенно снизить расходы на топливо.

Эксперты WhatCar? составили рейтинг из 10 компактных кроссоверов с наименьшим расходом топлива в реальных условиях эксплуатации. Для этого они провели свои дорожные испытания.

Самые экономичные компактные кроссоверы:

Toyota Yaris Cross 1.5 (бензин) - 4,7 л/100 км

Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid - 4,8 л/100 км

Volkswagen Taigo 1.0 (бензин) - 5,6 л/100 км

Suzuki Vitara 1.6 (бензин) - 6 л/100 км

Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi - 6 л/100 км

Peugeot 2008 1.2 Puretech 130 – 6 л/100 км

Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi - 6 л/100 км

SEAT Arona 1.0 TSI – 6,1 л/100 км

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI - 6,1 л/100 км

Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110 – 6,1 л/100 км

Лидером рейтинга стал Toyota Yaris Cross с 1,5-литровым бензиновым двигателем — в реальных условиях он потребляет менее 5 литров на 100 км.

Кроме экономичности эксперты отметили комфортную подвеску и удобное управление этой модели. В то же время, среди недостатков назвали ограниченное пространство на задних сиденьях и слабую шумоизоляцию.

