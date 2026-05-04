В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

В Украине заметно снизились цены на картофель. Пока овощ урожая в прошлом году на рынках продают в среднем по 5–11 грн/кг, тогда как в этот же период в прошлом году его стоимость составляла 13–23 грн/кг. Основной причиной такого удешевления называют слабый спрос, в частности, со стороны перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщила эксперт плодоовощного рынка ИА АПК-Информ Ксения Гусева, передает AgroTimes. По ее словам, низкий спрос сформировался через несколько факторов: значительные объемы производства картофеля и преобладание продукции мелкого калибра, которая менее привлекательна для части покупателей.

Импорт не влияет на рынок

В то же время эксперты отмечают, что появление на рынке импортного молодого картофеля не изменяет общую ценовую ситуацию. Причина – ее высокая стоимость, существенно превышающая цену отечественного продукта.

"Импортный картофель стоит около 90 грн/кг. Потребитель видит украинский по 10 грн и не готов переплачивать в разы", — говорится в сообщении.

Несмотря на удешевление, запасы прошлогоднего картофеля стремительно уменьшаются. Поэтому эксперты не исключают, что уже в ближайшее время цены могут пойти вверх.

Ситуация в супермаркетах

По данным Минфина, в начале мая средняя цена картофеля в украинских супермаркетах составляет около 19,4 грн/кг, что почти на 0,5 грн больше, чем в апреле.

Для сравнения:

в Auchan – около 15,3 грн/кг;

в Megamarket – примерно 23,5 грн/кг.

Рынок постепенно показывает признаки стабилизации после периода резкого удешевления.

