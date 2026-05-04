В Україні подешевшав популярний овоч: скільки коштує

В Україні помітно знизилися ціни на картоплю. Наразі овоч урожаю минулого року на ринках продають у середньому по 5–11 грн/кг, тоді як у цей самий період торік його вартість становила 13–23 грн/кг. Основною причиною такого здешевлення називають слабкий попит, зокрема з боку переробних підприємств.

Про це повідомила експертка плодоовочевого ринку ІА АПК-Інформ Ксенія Гусєва, передає AgroTimes. За її словами, низький попит сформувався через одразу кілька факторів: значні обсяги виробництва картоплі та переважання продукції дрібного калібру, яка менш приваблива для частини покупців.

Імпорт не впливає на ринок

Водночас експерти зазначають, що поява на ринку імпортної молодої картоплі не змінює загальної цінової ситуації. Причина — її висока вартість, яка суттєво перевищує ціну вітчизняного продукту.

"Імпортна картопля коштує близько 90 грн/кг. Споживач бачить українську по 10 грн і не готовий переплачувати в рази", — йдеться у повідомленні.

Попри нинішнє здешевлення, запаси торішньої картоплі стрімко зменшуються. Через це експерти не виключають, що вже найближчим часом ціни можуть піти вгору.

Ситуація в супермаркетах

За даними "Мінфіну", на початку травня середня ціна картоплі в українських супермаркетах становить близько 19,4 грн/кг, що майже на 0,5 грн більше, ніж у квітні.

Для порівняння:

в Auchan — близько 15,3 грн/кг;

у Megamarket — приблизно 23,5 грн/кг.

Ринок поступово демонструє ознаки стабілізації після періоду різкого здешевлення.

