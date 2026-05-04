Дроны атаковали Москву: в столице России раздавались взрывы (фото, видео)

В ночь на 4 мая в Москве произошел взрыв, связываемый российскими источниками с вероятной атакой беспилотника. Инцидент произошел менее чем за неделю до военного парада в российской столице.

По данным российских Telegram-каналов Baza, Astra и Mash, взрыв был слышен в районе Мосфильмовской улицы. В сети также появились фото поврежденного жилого дома, который, по предварительным сообщениям, мог пострадать в результате удара беспилотника.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Очевидцы рассказывали о мощном звуке взрыва, после которого на место оперативно прибыли экстренные службы. Поначалу официальных комментариев не было.

Впоследствии инцидент подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. По его словам, предварительно пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

Информация о возможных разрушениях и масштабах повреждений уточняется. По оценкам журналистов Astra, от поврежденного здания до Кремля около 6 километров, что подчеркивает близость инцидента к центру российской столицы.

Напомним, дроны снова атаковали российскую Пермь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!