Продолжение субсидии на лето: какую справку нужно иметь

В мае 2026 года Пенсионный фонд Украины не всем гражданам автоматически продлит жилищные субсидии на неотапливаемый период. Части получателей придется повторно подавать заявление, чтобы не лишиться права на выплаты.

Также отдельным категориям пенсионеров может потребоваться дополнительная справка, которую можно получить как в сервисных центрах, так и онлайн. Об этом сообщается на портале государственных услуг Действие.

Кому нужно подавать заявление повторно

В большинстве случаев субсидии будут переназначены автоматически. В то же время, есть ситуации, когда необходимо лично подать новое заявление до конца июня. Это касается граждан, которые:

арендуют жилье и самостоятельно платят коммунальные услуги;

проживают в доме меньшим количеством лиц, чем зарегистрировано;

являются внутриперемещенными лицами и получают субсидию не по месту регистрации;

получали "нулевую" субсидию в отопительный сезон.

Кроме заявления, некоторым пенсионерам при оформлении субсидии на неотапливаемый сезон нужно предоставить справку о доходах.

Как получить справку о доходах в 2026 году

По данным Действие, существует несколько способов получения справки:

через веб-портал электронных услуг Пенсионный фонд Украины;

в мобильном приложении Пенсионного фонда;

лично в сервисном центре ПФУ.

Для онлайн-оформления нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), после чего:

Выбрать раздел "Коммуникации по ПФУ" и перейти в "Запрос на получение е-документов"; Указать тип требуемой справки и заполнить обязательные поля; Определить период, за который требуется информация; Согласиться на обработку персональных данных; Отправить запрос в ПФУ.

Статус рассмотрения заявки можно проверить в разделе Мои обращения на портале.

