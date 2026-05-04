Какие б/у автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

Цихоцкая Мария

За первые три месяца 2026 года украинцы приобрели 9467 подержанных легковых автомобилей из США. Средний возраст таких автомобилей составляет около 7 лет. Самой популярной моделью стал Ford Escape – за этот период было ввезено 1090 таких машин.

Стоимость этого кроссовера на украинском рынке существенно варьируется от примерно 7 900 до 28 890 долларов в зависимости от состояния и комплектации. О ситуации на рынке сообщили в Укравтопроме.

Какие авто из США покупают чаще всего

По данным аналитиков, структура импорта подержанных автомобилей из США выглядит так:

  • бензиновые автомобили - 59%;
  • электромобили – 19%;
  • гибриды - 12%;
  • дизельные – 6%;
  • авто с ГБО – 4%.

Самые популярные модели

Кроме Ford Escape, среди самых популярных подержанных автомобилей из США в Украине также:

  • BMW X3 - 756 шт.;
  • Nissan Rogue - 690 шт.;
  • BMW X5 - 635 шт.;
  • Tesla Model 3 - 540 шт.;
  • Jeep Cherokee - 521 шт.;
  • Volkswagen Passat - 502 шт.;
  • Tesla Model Y - 497 шт.;
  • Jeep Grand Cherokee - 244 шт.;
  • Chevrolet Bolt - 208 шт.

Сколько стоит Ford Escape

Стоимость Ford Escape на украинском рынке зависит от года выпуска, пробега и технического состояния, особенно, если автомобиль после ДТП.

  • авто 2022 с пробегом 107 тыс. км после аварии продают примерно за 7 900 долларов;
  • модель 2021 г. с пробегом 74 тыс. км после ДТП стоит около 18 399 долларов;
  • авто 2023 с пробегом 23 тыс. км после повреждений может стоить до 28 890 долларов.

Рынок американских подержанных автомобилей в Украине остается активным, а спрос на популярные модели стабильно высоким.

