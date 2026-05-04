Які вживані автомобілі найпопулярніші в Україні: названо топ моделей
За перші три місяці 2026 року українці придбали 9 467 вживаних легкових автомобілів зі США. Середній вік таких авто становить близько 7 років. Найпопулярнішою моделлю став Ford Escape — за цей період було ввезено 1 090 таких машин.
Вартість цього кросовера на українському ринку суттєво варіюється: від приблизно 7 900 до 28 890 доларів залежно від стану та комплектації. Про ситуацію на ринку повідомили в Укравтопром.
Які авто зі США купують найчастіше
За даними аналітиків, структура імпорту вживаних авто зі США виглядає так:
- бензинові авто — 59%;
- електромобілі — 19%;
- гібриди — 12%;
- дизельні — 6%;
- авто з ГБО — 4%.
Найпопулярніші моделі
Окрім Ford Escape, серед найпопулярніших вживаних авто зі США в Україні також:
- BMW X3 — 756 шт.;
- Nissan Rogue — 690 шт.;
- BMW X5 — 635 шт.;
- Tesla Model 3 — 540 шт.;
- Jeep Cherokee — 521 шт.;
- Volkswagen Passat — 502 шт.;
- Tesla Model Y — 497 шт.;
- Jeep Grand Cherokee — 244 шт.;
- Chevrolet Bolt — 208 шт.
Скільки коштує Ford Escape
Вартість Ford Escape на українському ринку залежить від року випуску, пробігу та технічного стану, особливо якщо автомобіль після ДТП.
- авто 2022 року з пробігом 107 тис. км після аварії продають приблизно за 7 900 доларів;
- модель 2021 року з пробігом 74 тис. км після ДТП коштує близько 18 399 доларів;
- авто 2023 року з пробігом 23 тис. км після пошкоджень може коштувати до 28 890 доларів.
Ринок американських вживаних авто в Україні залишається активним, а попит на популярні моделі стабільно високим.
