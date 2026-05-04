В каких условиях можно досрочно выйти на пенсию: объяснение юриста

В 2026 году стандартный пенсионный возраст в Украине составляет 60 лет при наличии не менее 33 лет страхового стажа. В то же время, закон предусматривает отдельные случаи, когда граждане могут выйти на пенсию раньше — при условии соответствия четко определенным критериям.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала юрист Илона Елизбарян, объяснив, кто имеет право на досрочное пенсионное обеспечение и какие условия для этого необходимы.

Кто может выйти на пенсию раньше из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств

Порядок досрочного ухода на пенсию регулируется законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он определяет отдельные категории граждан, которые могут оформить пенсию раньше общего возраста.

Среди них люди с определенными редкими заболеваниями и инвалидностью. В частности, это лица с гипофизарным нанизмом, а также люди с инвалидностью I группы по зрению или инвалидностью с детства.

Для таких категорий установлен пониженный пенсионный возраст:

мужчины с гипофизарным нанизмом могут выходить на пенсию с 45 лет, женщины – с 40 лет (при соответствующем страховом стаже);

лица с инвалидностью I группы по зрению или с детства – мужчины с 50 лет, женщины с 40 лет.

Отдельную группу составляют многодетные матери, воспитавшие пять и более детей до 6-летнего возраста, а также женщины, ухаживающие за детьми с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями. Они могут оформить пенсию с 50 лет при наличии не менее 15 лет стажа.

Такое право в определенных случаях может распространяться и на отца детей, если мать дала согласие или отсутствует. В этом случае мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет при условии не менее 20 лет стажа.

Льготы для военных и работников отдельных сфер

Досрочная пенсия также предусмотрена для военнослужащих, правоохранителей и работников отдельных силовых структур, принимавших участие в боевых действиях или получивших инвалидность во время службы.

Для этой категории установлены следующие условия:

мужчины – с 55 лет при стаже от 25 лет;

женщины – с 50 лет при стаже от 20 лет.

Отдельно право на досрочную пенсию имеют родственники погибших военнослужащих (супруги/мужчины при повторном браке не заключенного, а также родители со статусом членов семьи погибшего).

Случаи потери работы перед пенсией

Досрочно оформить пенсию могут и работники, уволенные из-за ликвидации предприятия, реорганизации, банкротства или по состоянию здоровья — если до пенсионного возраста им оставалось не более 1,5 года.

В таких случаях применяются общие требования (60 лет и 33 года стажа), но человек может получить пенсию раньше из-за особых обстоятельств увольнения.

В то же время эксперты подчеркивают: сам по себе большой страховой стаж не дает права на досрочную пенсию — важна именно принадлежность к определенным законом категориям.

Льготная пенсия: в чем разница

Юрист отмечает, что досрочный выход на пенсию не следует путать со льготной пенсией. Первая зависит от жизненных обстоятельств человека, вторая – от условий труда.

Льготная пенсия регулируется статьей 114 того же закона и касается работников вредных и тяжелых производств (Списки №1 и №2).

Например:

работники Списка №1 могут выходить на пенсию с 50 лет (при наличии специального и общего стажа);

работники Списка №2 — с 55 лет при достаточном стаже работы во вредных условиях.

Система досрочного пенсионного обеспечения в Украине многоуровневая: она зависит как от социальных обстоятельств, так и от профессиональной деятельности. Чтобы понять, имеет ли человек право выйти на пенсию раньше, необходимо проверить соответствие конкретным законодательным категориям.

