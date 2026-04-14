Російські дрони атакували Харків: поранена жінка

Вранці 14 квітня російські війська здійснили атаку на Харків, застосувавши безпілотник. Удар припав на житлову багатоповерхівку — дрон влучив у балкон квартири.

Про інцидент повідомили керівник області Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов. За їхніми словами, вибух зафіксували в Шевченківському районі міста.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

Унаслідок атаки постраждала 44-річна жінка — вона зазнала гострої реакції на стрес і отримує необхідну медичну допомогу. За попередньою інформацією, удар припав на верхні поверхи будинку, через що виникло незначне задимлення. На місці події працюють усі екстрені служби, триває уточнення обставин та оцінка наслідків.

Нагадаємо, російська армія атакувала Чугуїв.

