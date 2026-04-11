Чи можливо отримати бронь, якщо розшукує ТЦК: пояснення юриста

Несплачений штраф за порушення правил військового обліку може ускладнити процес оформлення відстрочки або бронювання працівника. Водночас, це не є автоматичною підставою для відмови у бронюванні.

Про це пояснила військовий адвокат Тетяна Козян у коментарі для РБК-Україна. За її словами, прямої законодавчої заборони на бронювання осіб, які мають адміністративні порушення у сфері військового обліку, не існує. Водночас на практиці роботодавцям часто рекомендують спершу усунути всі порушення та врегулювати питання штрафів.

Адвокат наголошує, що ключовим є приведення військово-облікового статусу працівника у відповідність до вимог законодавства.

"Як правило, роботодавець або сам працівник мають звернутися до ТЦК та СП для уточнення даних, усунення порушень військового обліку та врегулювання питання адміністративної відповідальності. Після цього підприємство може повторно подати документи на бронювання", — пояснила вона.

Водночас Козян підкреслила, що сам штраф за порушення правил військового обліку не анулюється автоматично. У разі його наявності військовозобов’язаний має або визнати порушення та сплатити суму, або оскаржити постанову в суді.

За її словами, сплата є обов’язковою, якщо рішення про адміністративне правопорушення набрало законної сили. Якщо ж людина не погоджується зі штрафом, вона може подати позов, і в разі доведення незаконності постанови судом штраф може бути скасований.

