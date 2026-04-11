Возможно ли получить бронь, если разыскивает ТЦК: объяснение юриста

Невыплаченный штраф за нарушение правил военного учета может усложнить процесс оформления отсрочки или бронирования работника. В то же время это не является автоматическим основанием для отказа в бронировании.

Об этом объяснила военный адвокат Татьяна Козян в комментарии РБК-Украина. По ее словам, прямого законодательного запрета на бронирование лиц, имеющих административные нарушения в сфере военного учета, не существует. В то же время на практике работодателям часто рекомендуют сначала устранить все нарушения и урегулировать вопросы штрафов.

Адвокат отмечает, что ключевым является приведение военно-учетного статуса работника в соответствие с требованиями законодательства.

"Как правило, работодатель или сам работник должны обратиться в ТЦК и СП для уточнения данных, устранения нарушений военного учета и урегулирования вопроса административной ответственности. После этого предприятие может повторно подать документы на бронирование", - пояснила она.

В то же время Козян подчеркнула, что сам штраф за нарушение правил военного учета не аннулируется автоматически. В случае его наличия военнообязанный должен признать нарушения и уплатить сумму, или обжаловать постановление в суде.

По ее словам, уплата обязательна, если решение об административном правонарушении вступило в законную силу. Если же человек не соглашается со штрафом, он может подать иск, и в случае доказывания незаконности постановления судом штраф может быть отменен.

