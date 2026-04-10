Чому в Україні повернули графіки вимкнення світла: пояснили в Укренерго

В Україні знову запроваджують графіки відключень електроенергії. Причиною є дефіцит потужностей в енергосистемі, а також сезонні фактори — ремонти на атомних станціях і зниження обсягів генерації.

Про це повідомляє "Укренерго". Там пояснюють, що ситуація багато в чому нагадує зимову: нестача електроенергії виникла через пошкодження інфраструктури внаслідок російських атак.

Попри весняний період, енергосистема працює в ускладнених умовах. Зокрема, українці продовжують активно користуватися обігрівачами через нестабільну погоду, що створює додаткове навантаження на мережу.

Також тривають планові ремонти на АЕС, через що частина енергоблоків тимчасово не виробляє електроенергію. Водночас після завершення опалювального сезону значно зменшилася генерація на теплоелектроцентралях, які ефективно працюють саме в умовах одночасного виробництва тепла і світла.

Ще один фактор — скорочення імпорту електроенергії, адже навесні закупівля ресурсу за кордоном стає менш вигідною. Додає складнощів і робота сонячних електростанцій: удень вони можуть давати надлишок електроенергії, тоді як у ранкові та вечірні години виникає дефіцит.

Ситуацію погіршують і подальші обстріли енергетичних об’єктів, які не дають системі повністю відновитися.

У результаті відключення можуть бути нерівномірними: електрика може бути вдень, але зникати у години пікового споживання. Енергетики закликають громадян економно використовувати електроенергію, не вмикати одночасно потужні прилади та, за можливості, переносити споживання на денний час.

