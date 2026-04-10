Почему в Украине вернули графики отключения света: объяснили в Укрэнерго

В Украине снова вводят графики отключений электроэнергии. Причиной является дефицит мощностей в энергосистеме, а также сезонные факторы – ремонты на атомных станциях и снижение объемов генерации.

Об этом сообщает " Укрэнерго ". Там объясняют, что ситуация во многом напоминает зимнюю: недостаток электроэнергии возник из-за повреждения инфраструктуры в результате российских атак.

Несмотря на весенний период, энергосистема работает в сложных условиях. В частности, украинцы продолжают активно пользоваться обогревателями из-за нестабильной погоды, что создает дополнительную нагрузку на сеть.

Также продолжаются плановые ремонты на АЭС, из-за чего часть энергоблоков временно не производит электроэнергию. В то же время после завершения отопительного сезона значительно уменьшилась генерация на теплоэлектроцентралях, эффективно работающих именно в условиях одновременного производства тепла и света.

Еще один фактор — сокращение импорта электроэнергии, ведь весной закупка ресурса за границей становится менее выгодной. Добавляет сложности и работа солнечных электростанций: днем они могут давать переизбыток электроэнергии, тогда как в утренние и вечерние часы возникает дефицит.

Ситуацию усугубляют и дальнейшие обстрелы энергетических объектов, которые не дают системе полностью восстановиться.

В результате отключения могут быть неравномерными: электричество может быть днем, но исчезать в часы пикового потребления. Энергетики призывают граждан экономно использовать электроэнергию, не включать одновременно мощные приборы и по возможности переносить потребление на дневное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !