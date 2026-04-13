Орбан програв вибори в Угорщині: привітав Мадяра з перемогою

На парламентських виборах в Угорщині переконливу перемогу здобула опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Водночас правляча сила Фідес на чолі з Віктор Орбан зазнала поразки.

Про це свідчать як передвиборчі соціологічні опитування, так і попередні результати підрахунку голосів. Згідно з ними, "Тиса" набрала близько 57% підтримки виборців, тоді як "Фідес" — приблизно 37%. Про це повідомляє BBC.

За попередніми даними виборчої комісії після обробки майже всіх бюлетенів, партія Мадяра отримала 138 місць у парламенті, тоді як політична сила Орбана — лише 55. Такий результат дає опозиції понад дві третини мандатів і фактично повний контроль над законодавчою владою.

Читайте также: рф надає Ірану тактичні поради щодо застосування дронів проти США та союзників", - міністр оборони США Джон Гілі

За партійними списками "Тиса" також випереджає суперників із показником близько 53% голосів проти 38% у "Фідес".

Прем’єр-міністр, який очолював країну протягом 16 років, уже визнав поразку, назвавши результати виборів "очевидними та болісними". Сам Мадяр повідомив, що Орбан особисто зателефонував йому, щоб привітати з перемогою.

Одним із ключових факторів такого результату стала висока явка виборців, яка сягнула приблизно 79%.

Нагадаємо, ми вже писали, що підтримка Трампа нашкодила Орбану.

https://www.uaportal.com/ukr/section-mixed/news-podderzhka-trampa-navredila-orbanu-12-04-2026.html