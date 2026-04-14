Каким будет размер пенсии, если оформить ее позже

В Украине предусмотрена возможность увеличить размер пенсии, если человек по достижении пенсионного возраста продолжает работать и откладывает выход на заслуженный отдых. Такая норма закреплена в законодательстве об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В таком случае пенсию назначают с учетом всего страхового стажа на момент обращения, а ее размер увеличивается в зависимости от продолжительности отсрочки.

В частности:

если уход на пенсию отложен до 5 лет, доплата составляет 0,5% за каждый полный месяц дополнительного стажа;

если человек работает более 5 лет после достижения пенсионного возраста, прибавка растет до 0,75% за каждый полный месяц.

Важно, что повышение начисляется только за полные месяцы стажа – за неполный период доплата не предусмотрена.

Отдельные условия действуют для женщин, родившихся до конца 1961 года. Если они решили выйти на пенсию позже (в период от 55 до 60 лет) и раньше не получали никаких пенсионных выплат, им устанавливается надбавка в размере 2,5% за каждые шесть месяцев отсрочки.

