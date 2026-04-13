'Абсолютно некомпетентний у питаннях зовнішньої політики'- Трамп розкритикував Папу Римського

Президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу Папи Римського Лева XIV, розкритикувавши його позицію щодо війни з Іраном. Президент США заявив, що той "не розбирається у питаннях зовнішньої політики".

Про це повідомляє CNN. Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що не підтримує позицію понтифіка, зокрема щодо ядерної загрози, та висловив незгоду з його оцінками міжнародної ситуації.

Напередодні він також опублікував різкий допис у своїй соцмережі Truth Social, де назвав Папу "слабким у боротьбі зі злочинністю" та "невдалим у зовнішній політиці". Крім того, Трамп підкреслив, що не сприймає критику на адресу президента США та виступає проти позицій, які, на його думку, виправдовують прагнення Ірану до ядерної зброї чи засуджують дії Вашингтона на міжнародній арені.

Своєю чергою, Лев XIV останнім часом активно коментує загострення на Близькому Сході. Раніше він розкритикував риторику Трампа та назвав її неприйнятною, а також закликав світових лідерів негайно припинити бойові дії.

Як писало Politico, понтифік вважає, що ескалацію конфлікту підживлює "ілюзія всемогутності", та наголошує на необхідності відмови від демонстрації сили й припинення війни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!