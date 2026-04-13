"Абсолютно некомпетентный в вопросах внешней политики" - Трамп раскритиковал Папу Римского
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес Папы Римского Льва XIV, раскритиковав его позицию по поводу войны с Ираном. Президент США заявил, что тот "не разбирается в вопросах внешней политики".
Об этом сообщает CNN. Во время общения с журналистами Трамп заявил, что не поддерживает позицию понтифика, в частности, по ядерной угрозе, и выразил несогласие с его оценками международной ситуации.
Накануне он также опубликовал резкое сообщение в своей соцсети Truth Social, где назвал Папу "слабым в борьбе с преступностью" и "неудачным во внешней политике". Кроме того, Трамп подчеркнул, что не воспринимает критику в адрес президента США и выступает против позиций, которые, по его мнению, оправдывают стремление Ирана к ядерному оружию или осуждают действия Вашингтона на международной арене.
В свою очередь, Лев XIV в последнее время активно комментирует обострение на Ближнем Востоке. Ранее он подверг критике риторику Трампа и назвал ее неприемлемой, а также призвал мировых лидеров немедленно прекратить боевые действия.
Как писало Politico, понтифик считает, что эскалацию конфликта подпитывает "иллюзия всемогущества" и подчеркивает необходимость отказа от демонстрации силы и прекращения войны.
