Іран висунув США план завершення війни з 10 умов: що включає

Іран передав США та Ізраїлю мирну ініціативу з десяти пунктів, яка передбачає завершення війни на умовах Тегерана. Серед ключових вимог — повне зняття санкцій і припинення ударів по угрупованню Хезболла.

Як повідомляє The New York Times, документ був переданий через Пакистан, який нині виступає основним посередником у переговорах. Пропозицію озвучили напередодні дедлайну, встановленого Дональд Трамп: після його завершення може розпочатися нова хвиля ударів по Ірану.

За словами іранських посадовців, Тегеран наполягає на трьох основних умовах: гарантіях ненападу в майбутньому, повному скасуванні міжнародних санкцій і припиненні ізраїльських військових операцій у Лівані.

У відповідь Іран готовий відновити судноплавство через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів для світових поставок енергоресурсів. Водночас пропонується запровадити спеціальний збір — близько 2 млн доларів з кожного судна, що проходитиме через протоку.

Отримані кошти планують розподіляти разом із Оманом, який має вихід до цієї ж акваторії. Іран, своєю чергою, хоче спрямувати ці фінанси на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Іранські державні ЗМІ підкреслюють, що запропонований план не передбачає тимчасового перемир’я. Натомість він орієнтований на повне завершення війни відповідно до бачення Тегерана.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Іран погодився з "більшістю" пунктів плану припинення війни.

