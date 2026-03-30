'Іран погодився з 'більшістю' пунктів плану припинення війни' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран підтримав більшість положень запропонованого Вашингтоном плану врегулювання конфлікту, який складався з 15 пунктів і був переданий через Пакистан. Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One.

Про це передає CNN. За словами Трампа, Тегеран погодився з основною частиною запропонованих умов, і США планують висунути ще кілька додаткових вимог у межах переговорного процесу.

Крім того, американський президент заявив, що Іран нібито передав США партії нафти як підтвердження серйозності своїх намірів. Йдеться про десятки танкерів, які, за його словами, мають вирушити найближчим часом.

Трамп також підкреслив, що між сторонами тривають як прямі, так і непрямі переговори, які він оцінив як продуктивні та важливі для досягнення домовленостей.

Раніше він висловлював ідею контролю над іранськими нафтовими ресурсами за аналогією зі сценарієм у Венесуелі. Водночас, за даними американських ЗМІ, у регіоні Близького Сходу наразі зосереджено понад 50 тисяч військовослужбовців США, що перевищує звичний рівень присутності.

