'Иран согласился с 'большинством' пунктов плана прекращения войны' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран поддержал большинство положений предложенного Вашингтоном плана урегулирования конфликта, состоявшего из 15 пунктов и переданного через Пакистан. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета Air Force One.

Об этом передает CNN. По словам Трампа, Тегеран согласился с основной частью предложенных условий и США планируют выдвинуть еще несколько дополнительных требований в рамках переговорного процесса.

Читайте также: РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Кроме того, американский президент заявил, что Иран якобы передал США партии нефти в подтверждение серьезности своих намерений. Речь идет о десятках танкеров, которые, по его словам, должны отправиться в ближайшее время.

Трамп также подчеркнул, что между сторонами продолжаются как прямые, так и косвенные переговоры, которые он оценил как продуктивные и важные для достижения договоренностей.

Ранее он высказывал идею контроля над иранскими нефтяными ресурсами по аналогии со сценарием в Венесуэле. В то же время, по данным американских СМИ, в регионе Ближнего Востока сосредоточено более 50 тысяч военнослужащих США, что превышает привычный уровень присутствия.

Напомним, Трамп сообщил о первых жертвах США в войне с Ираном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!