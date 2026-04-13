Хто з пенсіонерів отримає 1038 гривень доплати у 2026 році

В Україні діє спеціальна надбавка до пенсії для жінок, які мають особливі заслуги перед державою — зокрема для багатодітних матерів. Розмір доплати визначається кількістю дітей, яких виховала жінка, а також залежить від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Як повідомляють у Пенсійному фонді, така виплата передбачена законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Вона надається жінкам, які народили щонайменше п’ятьох дітей і виховали їх до шестирічного віку. При цьому враховуються і всиновлені діти.

Надбавка призначається додатково до основної пенсії незалежно від її виду — за віком, інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір доплати у 2026 році

Сума виплати залежить від кількості дітей:

за п’ятьох дітей — 35% прожиткового мінімуму (908,25 грн);

за шістьох — 36% (934,20 грн);

за сімох — 37% (960,15 грн);

за вісьмох — 38% (986,10 грн);

за дев’ятьох — 39% (1012,05 грн);

за десятьох і більше — 40% (1038 грн).

Оскільки виплата прив’язана до прожиткового мінімуму, її розмір може змінюватися після його перегляду. Для оформлення надбавки необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати відповідні документи.

