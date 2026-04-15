Економіка

Що робити, якщо не вистачає стажу для призначення пенсії

Ціхоцька Марія

Що робити, якщо не вистачає стажу для призначення пенсії
Вирішальне значення має наявність достатнього страхового стажу

Не всі українці можуть одразу оформити пенсію після досягнення відповідного віку. Вирішальне значення має наявність достатнього страхового стажу.

Про це йдеться в матеріалі "Судово-юридичної газети". У 2026 році діють такі вимоги до стажу:

  • у 60 років — щонайменше 33 роки;
  • у 63 роки — від 23 років;
  • у 65 років — не менше 15 років.

Якщо людина не має необхідного стажу, призначення пенсії можуть відкласти або взагалі відмовити у стандартному порядку. Найчастіше це стосується тих, хто працював неофіційно та не сплачував внески.

У такій ситуації держава все ж надає підтримку — замість пенсії призначається соціальна допомога. У 2026 році її середній розмір становить близько 2595 грн, але фактична сума залежить від доходів людини.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Водночас існують способи збільшити страховий стаж:

  • добровільно сплачувати внески до Пенсійний фонд України;
  • підтвердити стаж за допомогою архівних довідок або документів;
  • встановити стаж через суд, якщо документи відсутні.

Мінімальний добровільний внесок у 2026 році становить 1 902,34 грн на місяць.

Оформити добровільну участь у системі можна онлайн через портал Пенсійного фонду: достатньо авторизуватися за допомогою електронного підпису, обрати відповідний розділ, перевірити умови договору, підписати його та здійснити оплату. Після цього дані автоматично оновлюються в системі.

Крім того, відтермінування виходу на пенсію дозволяє збільшити її розмір: за кожен повний місяць доплата становить 0,5% (якщо відстрочка до 5 років) або 0,75% (якщо понад 5 років).

Економіка