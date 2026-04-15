Що робити, якщо не вистачає стажу для призначення пенсії

Не всі українці можуть одразу оформити пенсію після досягнення відповідного віку. Вирішальне значення має наявність достатнього страхового стажу.

Про це йдеться в матеріалі "Судово-юридичної газети". У 2026 році діють такі вимоги до стажу:

у 60 років — щонайменше 33 роки;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

Якщо людина не має необхідного стажу, призначення пенсії можуть відкласти або взагалі відмовити у стандартному порядку. Найчастіше це стосується тих, хто працював неофіційно та не сплачував внески.

У такій ситуації держава все ж надає підтримку — замість пенсії призначається соціальна допомога. У 2026 році її середній розмір становить близько 2595 грн, але фактична сума залежить від доходів людини.

Водночас існують способи збільшити страховий стаж:

добровільно сплачувати внески до Пенсійний фонд України;

підтвердити стаж за допомогою архівних довідок або документів;

встановити стаж через суд, якщо документи відсутні.

Мінімальний добровільний внесок у 2026 році становить 1 902,34 грн на місяць.

Оформити добровільну участь у системі можна онлайн через портал Пенсійного фонду: достатньо авторизуватися за допомогою електронного підпису, обрати відповідний розділ, перевірити умови договору, підписати його та здійснити оплату. Після цього дані автоматично оновлюються в системі.

Крім того, відтермінування виходу на пенсію дозволяє збільшити її розмір: за кожен повний місяць доплата становить 0,5% (якщо відстрочка до 5 років) або 0,75% (якщо понад 5 років).

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!