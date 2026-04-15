Что делать, если не хватает стажа для назначения пенсии

Не все украинцы могут сразу оформить пенсию по достижении соответствующего возраста. Решающее значение имеет наличие достаточного страхового стажа.

Об этом говорится в материале " Судебно-юридической газеты ". В 2026 году действуют следующие требования к стажу:

в 60 лет - не менее 33 лет;

в 63 года - от 23 лет;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Если у человека нет необходимого стажа, назначение пенсии могут отложить или вообще отказать в стандартном порядке. Чаще это касается тех, кто работал неофициально и не платил взносы.

В такой ситуации государство все же оказывает поддержку – вместо пенсии назначается социальная помощь. В 2026 году ее средний размер составляет около 2595 грн., но фактическая сумма зависит от доходов человека.

В то же время существуют способы увеличить страховой стаж:

добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины;

подтвердить стаж с помощью архивных справок или документов;

установить стаж через суд, если документы отсутствуют.

Минимальный добровольный взнос в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц.

Оформить добровольное участие в системе можно онлайн через портал Пенсионного фонда: достаточно авторизироваться с помощью электронной подписи, выбрать соответствующий раздел, проверить условия договора, подписать его и произвести оплату. После этого данные автоматически обновляются в системе.

Кроме того, отсрочка ухода на пенсию позволяет увеличить ее размер: за каждый полный месяц доплата составляет 0,5% (если отсрочка до 5 лет) или 0,75% (если более 5 лет).

