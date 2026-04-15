rus
Українська
Что делать, если не хватает стажа для назначения пенсии

Цихоцкая Мария

Не все украинцы могут сразу оформить пенсию по достижении соответствующего возраста. Решающее значение имеет наличие достаточного страхового стажа.

Об этом говорится в материале " Судебно-юридической газеты ". В 2026 году действуют следующие требования к стажу:

  • в 60 лет - не менее 33 лет;
  • в 63 года - от 23 лет;
  • в 65 лет – не менее 15 лет.

Если у человека нет необходимого стажа, назначение пенсии могут отложить или вообще отказать в стандартном порядке. Чаще это касается тех, кто работал неофициально и не платил взносы.

В такой ситуации государство все же оказывает поддержку – вместо пенсии назначается социальная помощь. В 2026 году ее средний размер составляет около 2595 грн., но фактическая сумма зависит от доходов человека.

В то же время существуют способы увеличить страховой стаж:

  • добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины;
  • подтвердить стаж с помощью архивных справок или документов;
  • установить стаж через суд, если документы отсутствуют.

Минимальный добровольный взнос в 2026 году составляет 1902,34 грн в месяц.

Оформить добровольное участие в системе можно онлайн через портал Пенсионного фонда: достаточно авторизироваться с помощью электронной подписи, выбрать соответствующий раздел, проверить условия договора, подписать его и произвести оплату. После этого данные автоматически обновляются в системе.

Кроме того, отсрочка ухода на пенсию позволяет увеличить ее размер: за каждый полный месяц доплата составляет 0,5% (если отсрочка до 5 лет) или 0,75% (если более 5 лет).

Напомним, мы уже писали, кому нужно будет подать заявление на повышение выплат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

