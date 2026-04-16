В Україні можуть підвищити тарифи та світло та газ: коли очікувати

В Україні вже цього року можливе підвищення тарифів на електроенергію та природний газ для населення. Йдеться про ймовірне зростання вартості комунальних послуг для побутових споживачів.

Про це, як повідомляє "Знай", заявив експерт Володимир Омельченко. За його словами, відповідний документ передбачає поступовий перехід до ринкового механізму формування цін. У результаті тарифи можуть зрости приблизно на 25%.

"Протягом цього року ціни на газ і електроенергію для населення можуть підвищитися орієнтовно на чверть. Значно більше навряд чи можливо через політичні фактори", — зазначив Омельченко.

Експерт наголосив, що після ухвалення закону зростання тарифів фактично стає неминучим, однак відбуватиметься поетапно. "Перехід до ринкових цін на газ та електроенергію для побутових споживачів не буде миттєвим — це не питання одного чи двох місяців. Темпи змін визначатиме уряд", — пояснив він.

На думку Омельченка, головна причина можливого перегляду тарифів полягає у складній фінансовій ситуації в енергетичному секторі. "Політики не зацікавлені підвищувати вартість таких чутливих послуг під час війни, однак альтернатив фактично немає. Причина не лише в ухваленні закону, а й у браку ресурсів для стримування цін. "Нафтогаз" перебуває у непростому фінансовому стані, а в енергетиці накопичено значні борги. Тому уряд рано чи пізно буде змушений ухвалити рішення про підвищення", — сказав експерт.

Він також нагадав, що ще у 2022 році Україна завершила технічну інтеграцію до європейської енергосистеми, а нині розпочинається наступний — комерційний етап цього процесу.

За словами Омельченка, за умови правильної імплементації нових норм у законодавство, запровадження адресних субсидій та встановлення граничних цін за європейськими принципами це може стати важливим сигналом для інвесторів. Водночас швидких змін чекати не варто.

"Практика показує, що такі процеси можуть тривати довго. Саме ухвалення закону — лише перший крок. Головне питання полягає в тому, як саме його реалізують і скільки часу це займе. Тому різких змін найближчим часом очікувати не слід", — додав він.

Окремо експерт звернув увагу на необхідність перегляду підходів до граничних цін на електроенергію для бізнесу, зазначивши, що питання прайс-кепів також потребує врегулювання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!