В Украине могут повысить тарифы и свет и газ: когда ждать

В Украине уже в этом году возможно повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения. Речь идет о вероятном росте стоимости коммунальных услуг для бытовых потребителей.

Об этом, как сообщает " Знай ", заявил эксперт Владимир Омельченко. По его словам, соответствующий документ предусматривает постепенный переход к рыночному механизму формирования цен. В результате тарифы могут возрасти примерно на 25%.

В течение этого года цены на газ и электроэнергию для населения могут повыситься ориентировочно на четверть. Значительно больше вряд ли возможно из-за политических факторов", — отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что после принятия закона рост тарифов фактически становится неизбежным, однако будет происходить поэтапно. "Переход к рыночным ценам на газ и электроэнергию для бытовых потребителей не будет мгновенным – это не вопрос одного или двух месяцев. Темпы изменений определят правительство", — пояснил он.

По мнению Омельченко, главная причина возможного пересмотра тарифов состоит в сложной финансовой ситуации в энергетическом секторе. Политики не заинтересованы повышать стоимость таких чувствительных услуг во время войны, однако альтернатив фактически нет. Причина не только в принятии закона, но и в нехватке ресурсов для сдерживания цен. "Нафтогаз" находится в непростом финансовом состоянии, а в энергетике накоплены значительные долги. Поэтому правительство рано или поздно будет вынуждено принять решение о повышении", — сказал эксперт.

Он также напомнил, что еще в 2022 году Украина завершила техническую интеграцию в европейскую энергосистему, а сейчас начинается следующий коммерческий этап этого процесса.

По словам Омельченко, при правильной имплементации новых норм в законодательство, введении адресных субсидий и установлении предельных цен по европейским принципам это может стать важным сигналом для инвесторов. В то же время скорых изменений ждать не стоит.

"Практика показывает, что подобные процессы могут длиться долго. Само принятие закона только первый шаг. Главный вопрос состоит в том, как именно его реализуют и сколько времени это займет. Поэтому резких изменений в ближайшее время ожидать не следует", – добавил он.

Отдельно эксперт обратил внимание на необходимость пересмотра подходов к предельным ценам на электроэнергию для бизнеса, отметив, что вопрос прайс-кепов также нуждается в урегулировании.

