Дроны атаковать Краснодарский край России: загорелся пожар на НПЗ (фото, видео)

Ночью на территорию Краснодарского края была совершена атака дронов. Впоследствии появилась информация о масштабном пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода в Туапсе.

Об этом писали российские паблики, а также губернатор региона Вениамин Кондратьев. По словам местных жителей, на черноморском побережье Кубани раздалось около десяти взрывов. Самое громкое, как утверждают очевидцы, было в районах Анапы, Туапсе и Геленджика. Также люди сообщали о ярких вспышках в небе и характерном звуке дронов.

Сначала официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало. На фоне сообщений об угрозе беспилотников в аэропорту Краснодара временно были введены ограничения на взлет и посадку самолетов.

Позже ряд российских ресурсов заявил об атаке на нефтебазу в Туапсе. В городе также упразднили занятия во всех учебных заведениях.

В сети появились кадры большого пожара после атаки. По данным российских источников, возгорание произошло на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

Туапсинский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтяной инфраструктуры Краснодарского края и входит в структуру компании "Роснефть". Он работает в связке с морским терминалом в Туапсе, обеспечивающим перевалку нефтепродуктов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!