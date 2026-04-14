В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

В Украине за последнюю неделю заметно выросли цены на тепличные помидоры — примерно на 10%. Теперь их стоимость колеблется в пределах 160–180 грн за килограмм. Причиной удорожания стали ограниченное предложение на внутреннем рынке и удорожание импортной продукции. В то же время, эксперты прогнозируют, что уже во второй половине апреля ситуация может улучшиться благодаря появлению нового урожая отечественных тепличных хозяйств.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По их словам, резкий рост цен обусловлен несколькими факторами. В первую очередь, дефицитом продукции: украинские производители только начинают собирать новый урожай, поэтому объемы пока невелики, а рынок в значительной степени зависит от импорта.

Основным поставщиком томатов остается Турция, но и там ситуация поменялась. Турецкие производители переориентируются на рынки Евросоюза, где спрос и цены выше, поэтому поставки в Украину сокращаются, а закупочные цены растут.

Несмотря на удорожание, спрос на помидоры остается стабильно высоким. Именно сочетание активного спроса и ограниченного предложения и явилось ключевым фактором нынешнего ценового скачка. Если сравнивать с прошлым годом, тепличные томаты сейчас стоят в среднем на 77% дороже, чем в этот же период 2025-го.

Вместе с тем, аналитики не исключают быстрой стабилизации цен. Ожидается, что с выходом на рынок украинской продукции во второй половине апреля предложение вырастет, что может сдержать дальнейшее удорожание. Впрочем, многое будет зависеть от объемов урожая и погодных условий.

В розничных сетях цены еще выше: по данным ресурса "Минфин", средняя стоимость составляет около 253 грн за килограмм в зависимости от сорта. В крупных супермаркетах минимальные цены колеблются от 217 до 279 грн за кг, что свидетельствует о значительной разнице в зависимости от сети и качества продукции.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!