Как оформить помощь для ВПЛ онлайн: простая инструкция

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) в Украине теперь могут подавать заявления на назначение государственной помощи на проживание онлайн без посещения сервисных центров. Пенсионный фонд Украины расширил возможности своего веб-портала электронных услуг, переведя процесс оформления выплат в цифровой формат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Онлайн-оформление помощи для ВПЛ

Новый сервис доступен на портале электронных услуг ПФУ. Он позволяет переселенцам самостоятельно подать заявление, заполнить все необходимые формы, добавить сведения о членах семьи и загрузить подтверждающие документы через личный кабинет.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться в системе, после чего в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать соответствующее заявление о назначении помощи на проживание для ВПЛ.

Как подать заявление

После выбора услуги пользователь заполняет электронную форму, где обязательные поля отмечены звездочкой. Данные вводятся поэтапно, в частности:

выбор территориального управления ПФУ и внесение личных данных;

указание причин перемещения и, при необходимости, отнесение к уязвимым категориям;

ввод данных документа, удостоверяющего личность;

указание предварительного и текущего адреса проживания;

сложение банковских реквизитов для выплат.

Отдельно заполняется раздел о членах семьи – каждого необходимо добавить через функцию "Добавить" и сохранить информацию.

Требования к документам

Для подачи заявления необходимо загрузить скан-копии документов. Они должны быть цветными, четкими и сделанными из оригиналов. Разрешенные форматы – JPG или PDF, а размер каждого файла не должен превышать 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования – 300 dpi, чтобы все данные и подписи были хорошо читаемыми.

Представление и отслеживание заявления

После заполнения формы пользователь дает согласие на обработку персональных данных. Заявление можно сохранить как черновик или сразу отправить в ПФУ после электронного подписания.

Статус рассмотрения обращения доступен в разделе "Мои обращения" в личном кабинете. Там же можно проверить решение о назначении выплат.

