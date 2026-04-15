Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 15 апреля

В среду 15 апреля ожидается незначительное усиление солнечной активности. Прогнозируется магнитная буря среднего уровня с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы. Теперь скорость солнечного ветра остается в пределах нормы. В ближайшие дни ожидается влияние трансэкваториальной корональной дыры (CH42), которая может активизировать геомагнитные процессы и повысить скорость солнечного потока.

Эксперты отмечают, что примерно три четверти могут реагировать на такие явления. В периоды магнитных бурь возможны головные боли, мигрень, нарушение сна, ускоренное сердцебиение, колебания артериального давления и общее ухудшение самочувствия.

