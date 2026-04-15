Доступный и экономичный: на какой кроссовер стоит обратить внимание

В Украине появилась новая гибридная версия кроссовера MG HS Hybrid+. Модель уже доступна в продаже и сочетает экономичность с хорошим оборудованием.

Новинка оснащена гибридной силовой установкой, включающей 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 143 л. и электромотор на 198 л. Вместе с 3-ступенчатой гибридной трансмиссией и батареей емкостью 1,83 кВтч они обеспечивают суммарную мощность в 224 л.с. Об этом пишет avtodream.

Благодаря этому кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, а средний расход топлива составляет около 5,5 л на 100 км.

Снаружи и в салоне гибридная версия практически не отличается от бензиновой модификации. Объем багажника также остался без изменений – 530 литров.

Базовая версия COM стоит от 1357886 грн и уже включает кондиционер, камеру заднего вида, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым дисплеем, адаптивный круиз-контроль и современные системы безопасности.

Более оснащенная комплектация LUX (от 1443519 грн) предлагает кожаный салон, двухзонный климат-контроль, систему кругового обзора, электропривод багажника, а также подогрев передних сидений и руля.

