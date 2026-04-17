'Произойдет что-то очень положительное', - Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его словам, Тегеран будто бы согласился отказаться от ядерного оружия и передать запасы уже обогащенных радиоактивных материалов.

Соответствующее заявление американский лидер сделал на лужайке Белого дома перед вылетом в Лас-Вегас. Трамп утверждает, что Иран готов взять на себя долгосрочные обязательства по неразработке ядерного оружия.

"У нас много новых договоренностей с Ираном. У них нет ядерного оружия. Иран согласился вообще не иметь ядерного оружия и согласился на это очень решительно. Они также согласились вернуть нам ядерную пыль. У нас много соглашений с Ираном, и, думаю, произойдет что-то очень положительное. Если же соглашения не будет – боевые действия возобновятся", – заявил Трамп.

Термин "ядерная пыль" обычно означает смесь радиоактивных частиц, почвы и обломков, образующихся после ядерного взрыва. В то же время Трамп по-прежнему использовал это выражение в значении обогащенных радиоактивных материалов.

Также он добавил, что переговорный процесс продвигается успешно и договоренности могут быть достигнуты раньше, чем ожидалось.

В то же время Трамп не уточнил, на чем основываются его заявления о якобы согласии Ирана. Официально переговоры, которые были приостановлены, пока не возобновлялись, а действующий режим перемирия между США и Ираном должен завершиться 21 апреля.

Читайте также: РФ предоставляет Ирану тактические советы по применению дронов против США и союзников", - министр обороны США Джон Гили

Ранее появлялась информация, что стороны могут продлить прекращение огня еще на две недели, чтобы провести так называемые технические консультации. Их целью называли поиск решений по самым сложным вопросам, в частности, ситуации вокруг Ормузского пролива и иранской ядерной программы.

Несмотря на временное перемирие, напряжение в районе Ормузского пролива остается высоким. После боевых действий в феврале Иран пытался ограничить движение судов, а в апреле США предприняли масштабные действия по блокированию иранского флота и нефтяных танкеров. Это привело к резкому росту мировых цен на нефть — более 100 долларов за баррель.

Напомним, Иран выдвинул США план завершения войны по 10 условиям.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!