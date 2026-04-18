Могут представлять серьезную угрозу для собаки: топ опасных цветов для вашего любимца

Владельцев собак и кошек предупредили о распространенных декоративных растениях и цветах, которые могут быть опасны для здоровья домашних любимцев. Ведущая ветеринарная консультантка Кэроланн Цицеро отмечает, что шесть популярных видов цветов могут повлечь за собой серьезное отравление у животных.

Об этом сообщает Express. По ее словам, весенние растения, которые часто дарят на Пасху — в частности нарциссы, тюльпаны, гиацинты и амариллис — токсичны для собак. Их потребление может вызвать сильные желудочно-кишечные расстройства, чрезмерное слюнотечение, а в более тяжелых случаях - нарушение работы сердца и судороги.

Отдельно специалист отмечает, что все части лилий представляют серьезную угрозу для кошек и могут привести к острой почечной недостаточности с летальным исходом.

Хотя собаки обычно инстинктивно избегают ядовитых растений, эксперты советуют все равно учитывать потенциальные риски, особенно если такие цветы дома или в саду.

Что делать, если животное съело опасное растение

Специалисты советуют действовать спокойно и последовательно:

прежде всего сохранять покой, чтобы не ухудшить состояние животного;

немедленно обратиться к ветеринару или круглосуточной клинике, если есть подозрение на отравление;

сообщить врачу, что именно, когда и в каком количестве могло съесть животное, по возможности - предоставить упаковку или образец растения;

выполнять все рекомендации специалиста по лечению.

Ветеринары подчеркивают: не стоит самостоятельно пытаться вызвать рвоту у животного, ведь это может ухудшить его состояние. В сложных случаях собаке или коте может потребоваться госпитализация и инфузионная терапия для выведения токсинов из организма.

