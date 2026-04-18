Какие модели дизельных авто самые популярные в Украине: названы топ моделей

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился 5,1 тыс. легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Из общего количества 1,3 тыс. составляли новые авто, что на 21% больше, чем в прошлом.

Еще 3,8 тыс. — это подержанные дизельные легковушки, импортированные из-за рубежа, их количество уменьшилось на 14%. Об этом сообщили в " УкрАвтопроме ".

Самые новые дизельные авто

Лидером среди новых моделей стал Renault Duster, стабильно удерживающий популярность в Украине благодаря сочетанию доступной цены, выносливости, адаптации к сложным дорожным условиям и экономичным двигателям.

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster - 259 ед;

Volkswagen Touareg - 180 ед;

Toyota Land Cruiser Prado - 151 ед.;

Škoda Kodiaq - 91 ед;

Volkswagen Tiguan - 75 ед.

Спрос на подержанные дизельные авто

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей первое место занял Renault Mégane. Его ценят за доступность в приобретении и недорогое обслуживание. За годы присутствия на рынке эта модель фактически приобрела статус одного из самых популярных "народных" автомобилей.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных легковушек:

Renault Mégane - 286 ед.;

Nissan Qashqai - 258 ед.;

Škoda Octavia - 238 ед;

Hyundai Santa Fe - 209 ед.;

Kia Sorento - 178 ед.

