Какие бензиновые автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

Бензиновые автомобили остаются популярными среди украинских водителей. В марте 2026 года автопарк страны пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из этого количества новых авто было зарегистрировано 2,5 тысячи (+33%), а подержанных – 10,6 тысячи (+19%). Об этом пишет " УкрАвтопром ".

Самые новые новые бензиновые авто в Украине:

Hyundai Tucson — 212 авто. Mazda CX-5 — 123 авто. Suzuki SX4 - 123 авто Renault Duster — 107 авто Skoda Karoq — 97 авто. Kia Sportage — 96 авто

Лидеры среди импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Tiguan — 705 авто. Volkswagen Golf — 628 авто. Nissan Rogue — 585 авто. Audi Q5 — 562 авто. Audi A4 - 319 авто

Аналитики отмечают, что украинцы и дальше предпочитают бензиновые модели благодаря доступности, широкому выбору и простоте обслуживания. Особенно высок спрос на кроссоверы и универсальные семейные автомобили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !