Какие бензиновые автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей

Цихоцкая Мария

Аналитики отмечают, что украинцы и дальше предпочитают бензиновые модели.

 

Бензиновые автомобили остаются популярными среди украинских водителей. В марте 2026 года автопарк страны пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Из этого количества новых авто было зарегистрировано 2,5 тысячи (+33%), а подержанных – 10,6 тысячи (+19%). Об этом пишет " УкрАвтопром ".

Самые новые новые бензиновые авто в Украине:

  1. Hyundai Tucson — 212 авто.
  2. Mazda CX-5 — 123 авто.
  3. Suzuki SX4 - 123 авто
  4. Renault Duster — 107 авто
  5. Skoda Karoq — 97 авто.
  6. Kia Sportage — 96 авто

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Лидеры среди импортируемых подержанных бензиновых авто:

  1. Volkswagen Tiguan — 705 авто.
  2. Volkswagen Golf — 628 авто.
  3. Nissan Rogue — 585 авто.
  4. Audi Q5 — 562 авто.
  5. Audi A4 - 319 авто

Аналитики отмечают, что украинцы и дальше предпочитают бензиновые модели благодаря доступности, широкому выбору и простоте обслуживания. Особенно высок спрос на кроссоверы и универсальные семейные автомобили.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

