Какие бензиновые автомобили самые популярные в Украине: названы топ моделей
Бензиновые автомобили остаются популярными среди украинских водителей. В марте 2026 года автопарк страны пополнился 13,1 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Из этого количества новых авто было зарегистрировано 2,5 тысячи (+33%), а подержанных – 10,6 тысячи (+19%). Об этом пишет " УкрАвтопром ".
Самые новые новые бензиновые авто в Украине:
- Hyundai Tucson — 212 авто.
- Mazda CX-5 — 123 авто.
- Suzuki SX4 - 123 авто
- Renault Duster — 107 авто
- Skoda Karoq — 97 авто.
- Kia Sportage — 96 авто
Лидеры среди импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Tiguan — 705 авто.
- Volkswagen Golf — 628 авто.
- Nissan Rogue — 585 авто.
- Audi Q5 — 562 авто.
- Audi A4 - 319 авто
Аналитики отмечают, что украинцы и дальше предпочитают бензиновые модели благодаря доступности, широкому выбору и простоте обслуживания. Особенно высок спрос на кроссоверы и универсальные семейные автомобили.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !