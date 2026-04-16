Часть украинцев получит 1500 гривен доплаты к пенсии: о ком идет речь

В Украине стартовала выплата нового пособия в размере 1500 гривен. Большинство получателей должны получить денежные средства вместе с пенсией или социальными выплатами до 25 апреля.

В Министерство социальной политики Украины объяснили, что деньги будут поступать автоматически — на банковскую карту или через почтальон вместе с пенсионной выплатой. Впрочем, часть украинцев получит эти средства позже уже после 1 мая.

Читайте также: Какова будет пенсия при стаже в 40-45 лет: объяснение ПФУ

Речь идет о гражданах, которые обратятся за оформлением пенсии в мае, но выплату назначат с апреля задним числом. В таком случае пенсию за апрель насчитают сразу, а дополнительные 1500 гривен человек получит уже в мае.

Доплата предусмотрена пенсионерам, у которых общий размер пенсии вместе со всеми надбавками не превышает 25 950 гривен.

Напомним, мы уже писали, какие коммунальные услуги в Украине подорожали больше всего.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!