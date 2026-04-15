'Война с Ираном завершена' - Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о ходе военной операции против Ирана, однако его слова оказались неоднозначно интерпретированными. В публичных комментариях президент высказался более сдержанно. Он отметил, что боевые действия находятся на финальной стадии, но окончательного завершения еще нет. По его словам, конфликт "очень близок к концу", хотя ситуация может изменяться.

Как сообщила журналистка Fox News Мария Бартиромо, во время частного разговора глава Белого дома якобы сказал, что война уже завершена. По словам Бартиромо, в ответ на вопрос, действительно ли война закончился, Трамп коротко ответил: "Она закончилась".

На этом фоне переговоры по урегулированию остаются нестабильными. Двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким. Переговоры в Исламабаде не дали результата из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования, в частности по сворачиванию ядерной программы и прекращению поддержки союзных группировок.

После этого Трамп объявил о намерении ввести морскую блокаду иранских портов. В то же время Великобритания заявила, что не будет приобщаться к этой инициативе.

Несмотря на обострение, стороны продолжают консультации по новому раунду переговоров, который может состояться в ближайшее время. Среди возможных площадок рассматривают Исламабад и Женеву. В свою очередь Иран выдвинул требования о компенсации в ряд арабских государств, обвинив их в причастности к военной операции и нарушении норм международного права.

