Из-за подорожания горючего в Украине подскочат цены на продукты: что подорожает больше всего

Из-за подорожания горючего продукты питания в Украине могут вырасти в цене на 8–10% уже во второй половине года. Больше всего это может сказаться на товарах первой необходимости, в том числе в хлебе. В то же время дефицит продовольствия не ожидается, ведь аграрный сектор продолжает стабильно работать.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду в интервью медиа.

По словам Гайда, цены на дизельное топливо колеблются волнообразно: после короткого снижения снова фиксируется рост. Общая тенденция остается восходящей.

Это напрямую влияет на себестоимость продуктов, ведь дорожают:

перевозка товаров;

производство агропродукции;

хранение и переработка;

импортные товары, зависящие от логистики.

Фактически стоимость горючего закладывается в цену большинства товаров на полках магазинов.

К середине года резкого скачка цен, вероятно, не будет. Это объясняется тем, что аграрии и поставщики заранее закупили топливо для посевной кампании.

Впрочем, во второй половине года ситуация может измениться. По прогнозу среднее подорожание продуктов будет составлять 8–10%.

Самыми чувствительными к росту расходов являются основные продукты питания:

хлеб и хлебобулочные изделия;

крупы и мука;

молочная продукция;

овощи;

импортные товары

Отдельно Гайду подчеркнул, что цена на хлеб будет расти постепенно, поскольку на нее влияют сразу несколько факторов: топливо, логистика, удобрения и средства защиты растений.

Несмотря на возможный рост цен, риска нехватки продовольствия в Украине нет. По словам чиновника, аграрная отрасль адаптировалась к условиям войны и продолжает работать.

Украина сохраняет статус одного из ключевых экспортеров аграрной продукции, а по главному каналу экспорта остаются морские маршруты, через которые проходит до 85–90% поставок.

Еще одним фактором, влияющим на агросектор, остается заминирование сельскохозяйственных земель. По оценкам, до 20–25% территорий могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.

Впрочем, даже при таких условиях у Украины есть достаточные запасы зерна, полностью обеспечивает внутренний рынок и продолжает экспорт продукции.

