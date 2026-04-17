Из-за подорожания горючего в Украине подскочат цены на продукты: что подорожает больше всего
Из-за подорожания горючего продукты питания в Украине могут вырасти в цене на 8–10% уже во второй половине года. Больше всего это может сказаться на товарах первой необходимости, в том числе в хлебе. В то же время дефицит продовольствия не ожидается, ведь аграрный сектор продолжает стабильно работать.
Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду в интервью медиа.
По словам Гайда, цены на дизельное топливо колеблются волнообразно: после короткого снижения снова фиксируется рост. Общая тенденция остается восходящей.
Это напрямую влияет на себестоимость продуктов, ведь дорожают:
- перевозка товаров;
- производство агропродукции;
- хранение и переработка;
- импортные товары, зависящие от логистики.
Фактически стоимость горючего закладывается в цену большинства товаров на полках магазинов.
К середине года резкого скачка цен, вероятно, не будет. Это объясняется тем, что аграрии и поставщики заранее закупили топливо для посевной кампании.
Впрочем, во второй половине года ситуация может измениться. По прогнозу среднее подорожание продуктов будет составлять 8–10%.
Самыми чувствительными к росту расходов являются основные продукты питания:
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- крупы и мука;
- молочная продукция;
- овощи;
- импортные товары
Отдельно Гайду подчеркнул, что цена на хлеб будет расти постепенно, поскольку на нее влияют сразу несколько факторов: топливо, логистика, удобрения и средства защиты растений.
Несмотря на возможный рост цен, риска нехватки продовольствия в Украине нет. По словам чиновника, аграрная отрасль адаптировалась к условиям войны и продолжает работать.
Украина сохраняет статус одного из ключевых экспортеров аграрной продукции, а по главному каналу экспорта остаются морские маршруты, через которые проходит до 85–90% поставок.
Еще одним фактором, влияющим на агросектор, остается заминирование сельскохозяйственных земель. По оценкам, до 20–25% территорий могут быть загрязнены взрывоопасными предметами.
Впрочем, даже при таких условиях у Украины есть достаточные запасы зерна, полностью обеспечивает внутренний рынок и продолжает экспорт продукции.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!