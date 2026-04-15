Російська армія атакувала Дніпро та Запоріжжя: спалахнула пожежа в адмінбудівлі, поранено жінку, є загибла (фото, відео)

У ніч на 15 квітня російські війська атакували Дніпро, унаслідок чого виникла пожежа в адміністративній будівлі та постраждали люди. Тієї ж ночі під атакою опинилося і Запоріжжя

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.За його словами, удар спричинив займання, яке оперативно ліквідовували рятувальники.

Спочатку повідомлялося про одну постраждалу — 29-річну жінку. Згодом уточнили, що травм зазнали троє людей: жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двоє — 22-річна жінка та 65-річний чоловік — проходять амбулаторне лікування. Крім того, у центральній частині міста пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

Також під атакою опинилось Запоріжжя. Перші вибухи пролунали близько п’ятої ранку. Удари були спрямовані по цивільній інфраструктурі — житлових кварталах і центральній частині міста.

Один із безпілотників влучив у зупинку громадського транспорту в центрі Запоріжжя. Внаслідок цього загинула 74-річна жінка, яка працювала у кіоску поруч. Вибух повністю знищив торгову точку та пошкодив сусідні будівлі.

Також зафіксовано влучання по автостоянці в іншому районі міста — там згоріли десятки автомобілів, але обійшлося без постраждалих. Окрім цього, удару зазнало одне з місцевих підприємств, масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, російська армія атакувала Чугуїв.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!