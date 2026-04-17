Росія атакувала Дінпро дронами: пошкоджене транспортне підприємство (фото, відео)

Російські війська вранці 17 квітня атакували Дніпро ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу в місті зафіксовано пошкодження інфраструктури, постраждав 29-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, після атаки в одному з районів спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно локалізувати.

Також пошкоджень зазнало транспортне підприємство. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що внаслідок удару пошкоджено виробничі приміщення та багатоповерховий житловий будинок.

В обласній військовій адміністрації додали, що руйнувань зазнала й міська інфраструктура. Зокрема, пошкоджено тролейбус.

