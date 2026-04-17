Дрони атакували Ленінградську область рф: обмежували роботу аеропорту 'Пулково'

У ніч на 17 квітня в російській Ленінградській області заявили про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони. Спочатку місцева влада повідомляла про нібито чотири збиті дрони, однак згодом ця цифра зросла до семи.

Про це заявив губернатор регіону Олександр Дрозденко. Близько 03:30 за київським часом у Ленінградській області оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

О 04:20 Дрозденко повідомив про три нібито збиті безпілотники над територією області. Приблизно за годину він заявив ще про один збитий дрон. Крім того, Росавіація тимчасово обмежила роботу аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі.

Зранку губернатор уточнив, що кількість нібито знищених безпілотників зросла до семи. Також, за його словами, зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків.

Зокрема, у районі Пулковських висот уламки пошкодили один транспортний засіб та вибили вікна в сусідній будівлі. Ще одне падіння уламків, за твердженням російської сторони, зафіксували у Виборзькому районі.

