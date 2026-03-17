Які пільги на проїзд потягом мають УБД: повний перелік

Військові, які брали участь у захисті України та отримали статус учасника бойових дій, мають право на низку соціальних гарантій, зокрема й пільги на проїзд. Статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям за участь у захисті держави, зокрема під час повномасштабної війни.

У Міністерство оборони України пояснили, як саме можна скористатися цими можливостями. Разом із ним передбачено низку пільг, серед яких — безкоштовний проїзд у транспорті.

Йдеться не лише про міський і приміський транспорт, а й про міжміські та міжобласні перевезення. Як уточнюють у Міноборони, учасники бойових дій можуть безкоштовно скористатися поїздкою один раз на два роки в обидва боки залізничним, автомобільним, водним або повітряним транспортом.

Окрім цього, передбачена ще одна можливість: раз на рік можна здійснити поїздку туди й назад із 50-відсотковою знижкою на ті самі види транспорту. Для цього необхідно мати при собі посвідчення учасника бойових дій, а також спеціальні талони, які видаються разом із документом і діють протягом кількох років.

Щоб скористатися правом на безкоштовний проїзд, зазвичай достатньо пред’явити посвідчення УБД. У міському транспорті ця пільга діє без значних труднощів. Водночас із приватними перевізниками іноді виникають складнощі, оскільки компенсація за перевезення пільгових пасажирів не завжди покривається місцевими бюджетами.

