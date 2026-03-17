Какие льготы на проезд на поезде имеют УБД: полный перечень

Военные, участвовавшие в защите Украины и получившие статус участника боевых действий, имеют право на ряд социальных гарантий, в том числе льготы на проезд. Статус участника боевых действий предоставляется военнослужащим за участие в защите государства, в частности, во время полномасштабной войны.

В Министерстве обороны Украины объяснили, как именно можно воспользоваться этими возможностями. Вместе с ним предусмотрен ряд льгот, среди которых бесплатный проезд в транспорте.

Речь идет не только о городском и пригородном транспорте, но и о междугородных и межобластных перевозках. Как уточняют в Минобороны, участники боевых действий могут бесплатно воспользоваться поездкой один раз в два года в обе стороны железнодорожным, автомобильным, водным или воздушным транспортом.

Кроме этого, предусмотрена еще одна возможность: раз в год можно совершить поездку туда и обратно с 50-процентной скидкой на те же виды транспорта. Для этого необходимо иметь удостоверение участника боевых действий, а также специальные талоны, которые выдаются вместе с документом и действуют в течение нескольких лет.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд обычно достаточно предъявить удостоверение УБД. В городском транспорте эта льгота действует без значительных затруднений. В то же время, с частными перевозчиками иногда возникают сложности, поскольку компенсация за перевозку льготных пассажиров не всегда покрывается местными бюджетами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!