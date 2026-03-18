Очікується магнітна буря червоного рівня: прогноз на 19 березня

Після кількох днів інтенсивної магнітної бурі ситуація почала стабілізуватися. У середу, 18 березня, геомагнітна активність знизиться до спокійного рівня, однак уже наступного дня можливе нове погіршення космічної погоди.

Про це повідомив Meteoagent. За актуальними прогнозами, 18 березня очікується слабка магнітна активність із К-індексом близько 2,7 бала. Такий рівень вважається незначним і, як правило, не впливає на самопочуття навіть метеозалежних людей.

Втім, уже 19 березня ситуація може різко змінитися: показники сонячної активності здатні зрости до 6,3 бала. Це відповідає магнітній бурі високого, "червоного" рівня, яка може позначатися на самопочутті. У такі дні люди частіше скаржаться на головний біль, втому, дратівливість, тривожність або апатію.

Фахівці пояснюють, що метеозалежність не є окремою хворобою, а радше сукупністю реакцій організму на зміни довкілля. Хоча генетичну схильність має невелика частина людей, різні прояви можуть відчувати до 70% населення. Магнітні бурі зазвичай тривають кілька днів, і хоча організм людини загалом адаптований до таких явищ, у деяких випадках вони все ж викликають дискомфорт.

Найчутливішими до геомагнітних коливань залишаються люди старшого віку та ті, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи. Серед найпоширеніших реакцій — порушення сну, зниження концентрації, підвищена втомлюваність, дратівливість і головний біль.

Щоб легше пережити період підвищеної сонячної активності, фахівці радять дбати про режим дня та загальний стан організму: віддавати перевагу легкій і корисній їжі, пити достатньо води, добре висипатися та більше рухатися. Навіть нетривалі прогулянки на свіжому повітрі допомагають знизити навантаження на нервову систему. Також корисними можуть бути водні процедури — душ або лазня, які сприяють кращій адаптації організму до змін.

