Ожидается магнитная буря красного уровня: прогноз на 19 марта

После нескольких дней интенсивной магнитной бури ситуация стала стабилизироваться. В среду, 18 марта, геомагнитная активность снизится до спокойного уровня, однако уже на следующий день возможно новое ухудшение космической погоды.

Об этом сообщил Meteoagent. По актуальным прогнозам 18 марта ожидается слабая магнитная активность с К-индексом около 2,7 балла. Такой уровень считается незначительным и, как правило, не влияет на самочувствие даже метеозависимых людей.

Впрочем, уже 19 марта ситуация может резко измениться: показатели солнечной активности способны вырасти до 6,3 балла. Это соответствует магнитной буре высокого, красного уровня, которая может сказываться на самочувствии. В такие дни люди чаще жалуются на головные боли, усталость, раздражительность, тревожность или апатию.

Специалисты объясняют, что метеозависимость не является отдельной болезнью, а скорее совокупностью реакций организма на изменения внешней среды. Хотя генетическую предрасположенность имеет небольшая часть людей, разные проявления могут испытывать до 70% населения. Магнитные бури обычно длятся несколько дней, и хотя организм человека в целом адаптирован к таким явлениям, в некоторых случаях они все же вызывают дискомфорт.

Самыми чувствительными к геомагнитным колебаниям остаются люди постарше и те, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди наиболее распространенных реакций – нарушение сна, снижение концентрации, повышенная утомляемость, раздражительность и головная боль.

Чтобы легче пережить период повышенной солнечной активности, специалисты советуют заботиться о режиме дня и общем состоянии организма: предпочесть легкую и полезную пищу, пить достаточно воды, хорошо высыпаться и больше двигаться. Даже непродолжительные прогулки на свежем воздухе помогают снизить нагрузку на нервную систему. Также полезны могут быть водные процедуры — душ или баня, способствующие лучшей адаптации организма к изменениям.

