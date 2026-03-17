Всього один овоч - і яскраві яйця до Великодня готові: як зробити гарні крашанки вдома

Фарбування яєць — одна з найдавніших великодніх традицій. Такі яйця називають крашанками, і вони символізують відродження, світло та нове життя.

Особливе значення для вірян мають червоні та бордові відтінки, адже вони асоціюються з кров'ю Ісуса Христа, пролитою за людство. Водночас ці кольори уособлюють любов, радість і життєву силу.

У народній традиції для створення насичених природних відтінків часто використовують натуральні барвники. Один із найпопулярніших варіантів — . Інтенсивність відтінку залежить від часу, протягом якого яйця перебувають у барвнику. Найкраще для фарбування підходять яйця з білою шкаралупою, адже вони краще вбирають колір.

Існує кілька способів фарбування за допомогою буряка. Один із найпростіших — використання свіжого соку: попередньо зварені яйця занурюють у нього й залишають на кілька годин або навіть на ніч, щоб колір став більш насиченим.

Ще один варіант — приготування відвару з тертого буряка. Для цього коренеплід очищають, натирають і заливають водою, додаючи трохи оцту. Суміш кип’ятять, охолоджують, після чого опускають у неї варені яйця. Чим довше вони перебувають у відварі, тим глибшим буде відтінок.

Також можна варити яйця разом із буряком — у такому випадку вони набувають ніжного рожевого або світло-червоного кольору. Інший спосіб передбачає окреме приготування бурякового відвару з додаванням оцту, після чого у нього занурюють уже зварені яйця на кілька годин.

Щоб отримати гарний і рівномірний колір, варто дотримуватися кількох порад. Перед фарбуванням яйця потрібно ретельно вимити, бажано з використанням соди, а також знежирити їхню поверхню. Крім того, краще заздалегідь дістати яйця з холодильника та додати у воду трохи солі під час варіння — це допоможе уникнути тріщин.

