Мармурові яйця на Великдень: спосіб фарбування крашанок з піною для гоління

Способи фарбування яєць у кожного свої, але якщо ви хочете вразити своїх рідних чи друзів несподіваними крашанками, можна спробувати зробити мармурові яйця. Якщо після фарбування змастити їх олією, вони стануть ще й сяючими.

Для виготовлення мармурових яєць існує кілька простих способів. Пропонуємо ознайомитися з кількома з них. Вам знадобляться харчові барвники та піна для гоління.

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Як фарбувати яйця за допомогою барвників

Оберіть рідкі барвники будь-яких кольорів, бажано яскравих. Особливо гарними будуть яйця, пофарбовані за допомогою синьої та жовтої фарби – кольорові плями вийдуть з зеленуватим відтінком.

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Для фарбування десятка яєць вам знадобляться паперові серветки (10 шт.), рукавички, столовий оцет (2 ст. л.) та барвники.

Що робити, аби яйця вийшли мармуровими:

Яйця промиваємо та відварюємо круто, потім охолоджуємо у холодній воді та витираємо насухо. Кожне яйце загорніть у паперову серветку й змочіть оцтом. Візьміть барвники та крапніть зверху на зволожені оцтом серветки, у які загорнуті яйця. Залиште яйця на 1,5 години, аби фарба увібралася у їхню шкаралупу.

Мармурові яйця до Великодня – спосіб з піною для гоління

Візьміть пластмасовий лоток та обгорніть його харчовою плівкою. Дно місткості заповніть піною для гоління та розрівняйте. Барвники будь-яких кольорів покрапайте зверху на піну та зубочисткою зробіть довільні візерунки. Натягніть на руки захисні рукавички. візьміть відварені яйця та обкатайте їх по піні. Пофарбовані крашанки викладайте на паперові рушники та залиште на 20-30 хв. Потім серветкою обережно витріть піну з яєць.

Мармурові яйця в лушпинні та каркаде

Потрібно завчасно підготувати

Лушпиння цибулі (нарізаємо дрібно квадратиками)

Каркаде – 40 гр

Вода – літр

Вологі серветки без запаху (або капронова шкарпетка)

Резиночки

Як пофарбувати яйця мармурові на пасху в цибулині

Запарте каркаде у каструлі, сирі яйця промийте й поки вони мокрі обваляйте їх у подрібненому лушпинні цибулі. Загорніть яйце у вологу серветку, або капронову шкарпетку та зав'яжіть резиночками краї. У заварку каркаде покладіть "мішечки" з яйцями та поставте каструлю, де заварений каркаде, на плиту. Доведіть до кипіння та варіть на маленькому вогні хвилин 10. Потім зніміть каструлю з плити та залиште яйця у розчині каркаде на годину. Витягайте яйця з мішечків, знімайте лушпиння та обережно викладайте на паперові рушники. Коли яйця обсохнуть, натріть їх олією, аби вони блищали.

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