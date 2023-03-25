Блищатимуть як діаманти: простий спосіб пофарбувати крашанки вином

Цьогоріч православні святкуватимуть Великодень 16 квітня. Тож варто вже починати запасатися продуктами, аби не складати великодній кошик поспіхом.

Раніше ми повідомляли, які продукти потрібно купити, аби спекти паску власноруч, сьогодні ж пропонуємо дізнатися про цікавий спосіб фарбування святкових яєць. Тож до 16 квітня придбайте пляшку вина та десяток яєць, аби вони були під рукою у день, коли ви почнете готуватися святкувати.

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Як пофарбувати яйця у вині, аби вони блищали, наче дорогоцінні камені:

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Яйця можна купувати будь-якого кольору. А от вино краще обрати червоне – й неважливо, сухе, напівсухе чи солодке. Можна обрати навіть найдешевше, у цьому випадку цікавить лише його колір.

Візьміть каструлю з товстим дном та товстими стінками, аби яйця при варінні не потріскалися, заповніть її наполовину вином. Обережно вкладіть яйця у вино та поставте каструлю на плиту. Варіть на середньому вогні до закипання, а потім ще 15 хвилин на маленькому вогні, коли вино почне кипіти.

Коли яйця зваряться, то не спішіть їх одразу виймати, нехай постоять у вині годину чи дві. Потім дістаньте їх та викладіть на широку тарілку, аби вони не надто одне до одного прилягали. Залиште їх підсушитися за кімнатної температури.

Яйця, пофарбовані вином, набувають темно-фіолетового кольору та виблискують, особливо під сонячними променями.

Пропонуємо дізнатися, які продукти допоможуть пофарбувати яйця у різні кольори.

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