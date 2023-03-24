Натуральні барвники для фарбування великодніх яєць: прості лайфхаки

Вже незабаром ми святкуватимемо найважливіше релігійне свято – Великдень. Традиційно до Великодня українці печуть паски та готують писанки й крашанки.

Якщо ви хочете здивувати рідних, або гостей різноколірними яйцями на Великдень, пофарбувати їх допоможуть натуральні барвники. І для цього не треба використовувати ніяких хімічних засобів. Ваші крашанки матимуть гарні кольори, хай і не дуже насичені, якби ви їх фарбували магазинними порошковими барвниками, проте точно яйця будуть безпечними для вживання.

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До речі, після фарбування можна протерти яйця олією, тоді вони отримають приголомшливий блиск. А для більш яскравого відтінку, майбутні крашанки можна потримати у натуральному барвнику якомога довше. Наприклад, залишити їх у рідині на ніч.

Для природного фарбування використовують лушпиння цибулі, буряк, червону капусту, шпинат, червоний перець, куркуму, відвар шипшини, зелений чай, каву, ягоди чорниці чи смородини тощо.

Якщо ви хочете пофарбувати яйця у жовтий колір, відваріть їх у воді з додаванням лушпиння цибулі, моркви, насіння кмину або ромашки, а потім дайте постояти у відварі довший час.

Помаранчевими яйця стануть, якщо при варінні яєць використати шкірки цитрусових, або паприку, чи покласти відварені яйця у підігрітий сік моркви та залишити їх там на годину (можна ще додати куркуму до розчину). Коричневий колір яйцям надасть заварений круто чай або кава. Сирі яйця можна навіть відварити у чаю чи каві.

Лушпиння з цибулі теж надасть яйцям коричневого відтінку. Чим більше лушпиння – тим насиченіший колір.

Червоний колір вийде, якщо яйця потримати у відварі кори та гілок вишні з додаванням паприки. Чим більше інгредієнтів для фарбування – тим насиченіший колір. Якщо використати менше кори й гілочок, то яйця набудуть рожевого відтінку.

Зеленими яйця можна зробити за допомогою відвару з листя шпинату, петрушки, кропиви. Колір буде більш яскравим, якщо це буде сік свіжої зелені. А ще зелений колір може дати відвар чорниці з куркумою.

Синій, блакитний, чи фіолетовий колір можуть надати свіжі, чи заморожені чорниця, брусниця або лохина, ягоди бузини, листя червонокачанної капусти.

Раніше ми писали про те, чому категорично не можна переварювати яйця. Нагадаємо, якщо ви хочете приготувати смачний та ситний омлет на сніданок, але у вас вдома лише одне яйце, скористайтесь порадами UAportal.

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